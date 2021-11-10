В Тбилиси распространяются сведения, что многолетний теневой правитель страны, олигарх Бидзина Иванишвили готовится навсегда покинуть Грузию.

Основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили планирует покинуть Грузию. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал «Пирвели».

По информации журналистов, во второй половине декабря Иванишвили планирует переехать в Южную Корею. Примерно полгода назад туда перебрался сын миллиардера, 26-летний Бера вместе со своей супругой и их сыном. В Грузии уже давно не живут и другие дети Иванишвили: сыновья Цотне и Ута находятся во Франции, а дочь Гванца – учится в США.

В эфире программы «Суббота Нодара Меладзе» показали снятые с дрона кадры резиденции Иванишвили на горе Тамбори в Тбилиси – это футуристический бизнес-центр и жилой дом, построенные по проекту японского архитектора Сина Такамацу, где миллиардер проводил большую часть времени, когда занимался политикой.

На кадрах хорошо видно, что уже несколько месяцев за территорией никто не ухаживает: террасы не убраны, искусственный водопад и система вентиляции в скале отключены, пересохло озеро на заднем дворе.

«Здание стоимостью 256 миллионов лари теперь ржавеет, невооруженным глазом видно, что дворец остался без хозяина», — говорит автор сюжета.

По данным «Пирвели», коллекция произведений искусства все еще находится в резиденции, однако скоро будут вывезены и полотна.

Когда в прошлом году Иванишвили ушел из политики, он проводил много времени в другой своей резиденции – в родном селе Чорвила в Сачхерском муниципалитете на западе Грузии.

Согласно кадрам, снятым «Пирвели», и в этом доме миллиардера большой беспорядок, а часть вещей разложена по коробкам. Как отмечает автор сюжета, на территории резиденции в Чорвила съемочная группа заметила личного охранника Иванишвили, который «проговорился», что дожидается приезда грузового автомобиля.

Помимо Тбилиси и Чорвила, у Иванишвили есть еще одна резиденция — в черноморском поселке Шекветили примерно в 30 км от Батуми. Кадров оттуда «Пирвели» не приводит, передает Грузия Online.

64-летний Бидзина Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики, спустя всего пару месяцев после парламентских выборов. Он покинул должность председателя в партии «Грузинская мечта», которая с 2012 года имеет большинство в парламенте.

В письме, распространенном 11 января, Иванишвили сообщает, что он «считает свою миссию выполненной» и возвращается к тому укладу жизни, который вел до 2011 года.

Вскоре после ухода из политики Иванишвили анонсировал свой фактический уход и из грузинского бизнеса. Большая его часть перешла в собственность благотворительного фонда «Карту», также принадлежащего миллиардеру.

В последний раз Иванишвили появился на публике во время второго тура муниципальных выборов 30 октября. Тогда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе он пришел на 4-й избирательный участок в тбилисском районе Мтацминда. Каких-либо комментариев для СМИ Иванишвили не сделал.

Похоже ли на правду, что он решил навсегда покинуть страну? Значит ли это, что вслед за его отъездом партия «Грузинская мечта» не сможет удержать бразды правления и ее верхушка тоже будет вынуждена бежать за границу? Что именно могло подвигнуть миллиардера на принятие такого решения, может чье-то давление извне?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Я не вижу на данный момент доказательств того, что Иванишвили собирается покинуть Грузию. Конечно, это может быть так, так как ему ничто не мешает уехать из страны, и он уже много лет мечтает уйти от политических процессов, но боится без личных гарантий отпускать власть.

На данный момент ситуации, при которой он был бы вынужден уехать, в Грузии нет. Силовые ведомства на стороне властей. Есть определенный процент, который так или иначе голосует за власти.

Напряжение есть, и большое. Особенно в связи с издевательским отношением к Саакашвили. Есть большое недовольство властями у общества и у партнеров. Но ситуации побега какого-то нет. Возможно, он уже получил какие-то гарантии безопасности и готовит свой отъезд, но это сейчас на уровне слухов. Фактов нет.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Слухи об отъезде Иванишвили — это очередная утка. Насколько я знаю, он просто перебрался в Абастумани, на курорт. Просто он, скорее всего, больше не хочет жить в Тбилиси. У него еще есть дома на черноморском побережье, кроме Абастумани. И есть еще дом в его родной деревне Чорвила. Так что все эти слухи, что он якобы покидает Грузию, что он якобы чего-то боится, конечно, это полная ерунда. Он живет в Грузии давно, начиная с 2002 года, если не ошибаюсь. Он давно здесь осел, он искренне любит свою страну, и я думаю, что эмигрировать он не собирается.