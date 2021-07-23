В первый год после открытия для богослужений мечеть «Айя-Софья» приняла более 3 млн посетителей. Об этом агентству «Анадолу» сообщил заместитель муфтия Стамбула Мустафа Явуз.

Явуз напомнил, что мечеть «Айя-Софья» была открыта для богослужений 24 июля 2020 года.

Жители страны проявили большой интерес к мечети. На фоне пандемии коронавируса посещения осуществлялись с участием членов общины мечети в соответствии с установленными правилами, сказал Явуз.

По его словам, мечеть «Айя-Софья» является одним из значимых религиозных объектов Турции и всего человечества, так как олицетворяет общие культурные и нравственные ценности.

«Уже в первый год после повторного открытия, «Айя-Софья» вызвала очень большой интерес у туристов. С первого дня мечеть продолжала принимать как местных, так и зарубежных посетителей. У нас не возникло никаких трудностей с визитерами», — сказал Явуз.

По его словам, мечеть ежедневно принимала 5 тыс. посетителей в будние дни и около 12 тыс. в выходные. В целом в первый год после открытия мечеть посетили более 3 млн посетителей. При этом по завершению пандемии этот показатель однозначно возрастет, отметил он.