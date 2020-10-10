МЧС: Выпущенные врагом снаряды привели к пожару на местах

Сегодня до 12.00 вооруженные силы Армении продолжали обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам Азербайджана, в том числе индивидуальным и многоквартирным домам, хозяйствам, вызывая разрушения и пожары.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении, стал причиной возгорания в одной из квартир на 4-м этаже 4-х этажного жилого здания и его крыши в Тертерском районе. Соответствующим силам Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлеченным на территорию, удалось защитить от огня часть квартиры и предотвратить распространение пожара на соседние квартиры.

Кроме того, снаряды противника спровоцировали пожары на принадлежащим гражданам хозяйственных объектах по двум адресам в Тертерском и одном в Агдамском районах. Пожарные силы защитили от огня часть этих объектов и близлежащие строения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просим немедленно сообщить об этом на горячую линию «112» МЧС.