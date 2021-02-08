МЧС распространило информацию о пожаре в общежитии для переселенцев

В четырехэтажном здании общежития мансардного типа в городе Сумгайыт, где проживают вынужденные переселенцы, на мансарде общей площадью 500 кв.м. сгорела комната, состоящая из деревянных конструкций, на площади 15 кв.м.

Как сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе разведки пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело Ахмедова Мазахира Нушираван оглу (1972 г.р.).

В результате неотложных мер, осуществленных подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространение пожара было предотвращено. Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.