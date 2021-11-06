В связи с Днем Победы и Днем государственного флага Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана перешло на усиленный режим работы.

Соответствующий приказ подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно ему, подразделениям и структурам министерства были даны соответствующие поручения в целях обеспечения безопасности граждан в связи с праздничными днями, организации работы по оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия на объектах жизнеобеспечения.