Матвиенко: «Рассматривается вопрос производства российской вакцины в Азербайджане»

В Санкт-Петербурге состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщает АПА, встреча состоялась в рамках весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В.Матвиенко заявила, что в ближайшее время в Баку будет отправлено более 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Она также отметила, что рассматривается вопрос производства российской вакцины в Азербайджане.

«Знаю, что достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тыс. доз вакцины «Спутник V», потому что мы хорошо понимаем, что единственный способ реально остановить пандемию — это массовая вакцинация. Готовы не только поставлять вакцины, но и рассматривается вопрос, насколько я знаю, производства в Азербайджане этих вакцин», — подчеркнула Матвиенко.