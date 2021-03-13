Матиас Корманн избран новым генсеком ОЭСР

Бывший министр финансов Австралии Матиас Корманн избран генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщается в заявлении отборочного комитета организации, опубликованном в пятницу, передает ТАСС.

«Председатель [отборочного комитета ОЭСР] рекомендует назначить Матиаса Корманна следующим генеральным секретарем ОЭСР сроком на 5 лет начиная с 1 июня 2021 года», — указано в заключительном докладе отборочного комитета, направленном главам делегаций стран-участниц.

Ранее в ОЭСР сообщали, что после пятого раунда консультаций отборочный комитет не смог определить лидера среди двух кандидатов, прошедших в последний тур голосования. «Пятый раунд показал, что оба кандидата пользуются широкой поддержкой среди членов ОЭСР. После этого среди глав делегаций был проведен выборочный опрос, который показал, что Матиас Корманн является кандидатом, получившим поддержку большинства», — отмечается в документе.