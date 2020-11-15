Матч Лиги наций Румыния — Норвегия отменен из-за коронавируса

Матч Лиги наций между сборной Румынии и национальной командой Норвегии отменен из-за коронавируса.

Встреча должна была пройти в Бухаресте, но министерство здравоохранения Норвегии посадило национальную команду на карантин.

Власти Норвегии не выпустили сборную после обнаружения одного случая заражения.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пытается перенести игру. Если перенос матча окажется невозможным, то сборной Норвегии засчитают техническое поражение, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.(Газета.Ru)