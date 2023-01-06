Адвокаты заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили ведут консультации по новой стратегии защиты.

«Мы готовы передать дело Михаила Саакашвили в международные суды», — сказал адвокат Шалва Хачапуридзе.

Он отметил, что защита переходит к более радикальной линии, так как состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Адвокат еще раз призвал президента Саломе Зурабишвили воспользоваться своим правом на помилование.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что накануне у ее сына был второй случае потери сознания за последнее время.

«На глазах у всех происходит коллективное убийство моего сына», — сказала Аласания, отметив, что ситуация критическая.

По ее словам, международная акция в защиту права Саакашвили на жизнь никак не подействовала на власти Грузии.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.

Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.

Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 9 января . Это будет третье слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе и врачи клиники «Вивамед». (newsgeorgia.ge)