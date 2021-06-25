25 июня 2021 года к берегу Каспийского моря в бакинском поселке Говсан прибило большое количество мертвой рыбы.

Как сообщил представитель Минэкологии Азербайджана Мехман Ахундов, специалисты уже начали расследование. Он пообещал проинформировать общественность по итогам расследования, сообщает Sputnik.

Хотим напомнить, что СМИ страны неоднократно писали об отсутствии в поселке Говсаны канализационной системы и о том, что все сточные воды сливались в Каспийское море. И, естественно, сразу после информации о гибели рыб, пользователи соцсетей начали писать, что к этому привела халатность соответствующих структур.

Мы связались с главой муниципалитета поселка Говсаны Эльбрусом Халиловым, чтобы выяснить, была ли создана в поселке канализационная система.

Как выяснилось со слов главы муниципалитета, в поселке до сих пор нет канализационной системы. Правда, он оставил без ответа наш вопрос о том, куда же тогда сбрасываются сточные воды поселка.

Могли ли сточные воды стать причиной гибели рыб?

С этим вопросом мы обратились к представителю Министерства экологии и природных ресурсов Мехману Ахундову.

По его словам, сточные воды не могли стать причиной гибели рыб.

«Скорее всего, причиной гибели рыб является жаркая погода и уменьшение кислорода в воде», — считает Мехман Ахундов.

Слова представителя Минэкологии, по меньшей мере, вызывают удивление. Жаркая погода на протяжении веков превратилась в визитную карточку Баку. И как это рыбы, которые терпели эту жару на протяжении веков, вдруг начали массово гибнуть? На этот вопрос мы попросили ответить эксперта.

Как заявил # ведущий научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии наук, ихтиолог Сулейман Сулейманов, вот уже четыре дня в море не было ветра. «По этой причине и произошло уменьшение кислорода в воде, что стало причиной гибели рыб, которые искали неглубокое место для метания икры. А сточные воды и раньше выбрасывались в море. Но это не приводило к гибели рыбы», — отметил ихтиолог.

Напомним, что, начиная с 1 июня 2021 года, Говсанский пляж признан непригодным для использования в связи с загрязнением прибрежной воды.