Глава SpaceX и Tesla Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью систем спутниковой связи Starlink, которые применяет Украина. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил автор биографии бизнесмена Уолтер Айзексон.

«Я думаю, это было верным шагом. Он решил продать и передать полный контроль над определенным объемом оборудования и сервисов Starlink напрямую американским военным», — пояснил биограф миллиардера.

По словам Айзексона, теперь бизнесмен не контролирует геозонирование и условия применения систем. В интервью внешнеполитическому обозревателю WP Дэвиду Игнейшесу писатель уточнил, что Маск таким образом решил отстраниться от конфликта на Украине.

«А зачем мне это? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть сериалы на Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то такое, что может вызвать ядерную войну», — процитировал Маска автор книги.

Он добавил, что в результате Маск создал Starshield — военную версию спутника Starlink.

«Даже он решил, что не должен иметь так много власти. Теперь военные США приобретают эти спутники Starlink. И я думаю, это отчасти урегулирует данную ситуацию», — заключил Айзексон.(gazeta.ru)