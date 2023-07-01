Глава Meta Марк Цукерберг находится в оптимальной физической форме перед боем по правилам MMA, в то время как глава Tesla и SpaceX Илон Маск не желает терять вес для того, чтобы находиться в одной категории с оппонентом. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на друзей и советников двух миллиардеров.

«Один человек, близкий к Маску, рассказал, что бизнесмен ненавидит спорт и не обладает достаточной дисциплиной для регулярных тренировок, однако Маск известен как человек, способный удивлять», — говорится в публикации.

По данным NYT, главные опасения по поводу боя между 52-летним Маском и 39-летним Цукербергом выразил глава UFC Дана Уайт. Он пояснил, что между бизнесменами заметен серьезный разрыв не только в возрасте, но и в весе.

Маск как минимум на 30 кг тяжелее, чем Цукерберг. В официальных боях по смешанным единоборствам спортсмены обычно равны по весу, уточнил Уайт. Маск прямо подтвердил главе UFC нежелание терять вес ради боя.

«Это два парня, которые никогда не дрались профессионально, и они в двух совершенно разных весовых категориях», — констатировал Дана Уайт.

По словам двух близких Цукерберга, у него долгие годы соблюдается строгий режим тренировок, в том числе бег, серии подтягиваний, отжиманий и выполнение 100 приседаний в жилете с утяжелителями.

Маск, с другой стороны, признавался, что почти никогда не тренируется и однажды перенес операцию из-за травмы спины после борьбы сумо. Глава Tesla рассказал, что специально для подготовки к бою провел тренировки по уличным боям без правил, а также по дзюдо и киокушинкай, двух японских боевых искусствах.