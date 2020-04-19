Марьян Заболоцкий: «В плане Азербайджана, речь шла о кредите в размере 300 миллионов долларов»

Интервью #с депутатом Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», председателем подкомитета по вопросам местных налогов и сборов, членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ Марьяном Заболоцким.

— Верховная Рада 249 голосами 13 апреля в целом приняла решение переписать бюджет страны на 2020 год. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 миллиардов гривен и ростом дефицита госбюджета. В чем причина такого рода печальных показателей, только ли эпидемия коронавируса всему виной?

— Безусловно, если говорить в целом, нас очень беспокоит текущее положение дел в украинской экономике. Оно сложное. Конечно, главная причина случившегося — эпидемия коронавируса, которая привела к вынужденной остановке значительной части украинской экономики. Сейчас мы пытаемся понять, каков будет уровень собираемости налогов в этих непростых условиях. Дело в том, что с одной стороны таможенники и налоговики рапортуют о выполнении плана, а с другой стороны мы пытаемся понять, сколько заблокировано НДС, сколько всего не возмещается. Одним словом, идет процесс выработки нужных решений, которые помогут Украине преодолеть этот крайне тяжелый экономический кризис, в который погрузился весь мир.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта, и Украина намерена получить финансовую помощь от Международного валютного фонда. Правильно ли я понял, что МВФ гарантированно выдаст помощь Украине и если да, то в каком объеме?

— Если Верховная Рада Украины примет закон о запрете реприватизации банков, то наша страна может рассчитывать на получение кредита от МВФ в объеме 8-10 миллиардов долларов. Получение этой суммы позволит избежать дефолта, в этом президент Украины совершенно прав.

— В числе стран, которые, по словам Зеленского, могут оказать Украине помощь, значится и Азербайджан. Есть ли у Вас данные о масштабах этой возможной помощи?

— Да, на встрече с участием представителей власти президент Зеленский сказал, что Азербайджан и Канада являются теми двумя странами, которые согласились выделить кредитную помощь нашей стране. В плане Азербайджана, речь шла о кредите в размере 300 миллионов долларов. Это сообщение главы государства было очень тепло воспринято присутствовавшими на встрече депутатами Верховной Рады. Да, сама по себе сумма является достаточно небольшой как для Украины, так и для Азербайджана. Но мы понимаем, что сейчас для всех наступил очень сложный, с экономической точки зрения, период. Рука помощи, протянутая именно в этот сложный период, дорогого стоит.

— Как Вы в целом оцениваете уровень отношений между нашими странами?

— И без сообщения о готовности Азербайджана помочь Украине многомиллионным кредитом в столь сложный момент, общий характер отношений между нашими странами можно было оценивать как образцовый. Ну а после продемонстрированной готовности вашей страны подставить нам плечо в столь нелегкий момент, украино-азербайджанские отношения будут еще более крепкими, тесными, дружественными.

В этой связи хочу напомнить о том, сколь теплым был визит в Баку президента Украины Владимира Зеленского. Мы ждем ответного визита в Киев президента Азербайджана Ильхама Алиева. Расширяются и межпарламентские связи между нашими государствами. Как известно, глава ОДАУ Хикмет Джавадов де-факто является секретарем межпарламентской украино-азербайджанской группы дружбы, что также говорит о расширении отношений между нашими странами.

Кстати, группа наших парламентариев присутствовала в качестве наблюдателей на недавних внеочередных выборах в Милли Меджлис. Они были очень впечатлены увиденным. Кроме того, обе наши страны столкнулись с военной агрессией, с оккупацией части своих территорий. Поэтому в Киеве прекрасно понимают боль азербайджанского народа в связи с продолжающейся по сей день оккупацией территорий Нагорного Карабаха и ряда прилегающих к нему районов вашей страны. Верю в то, что вскоре конец всему этому будет положен и в итоге Азербайджан и Украина восстановят свою территориальную целостность.

— В Азербайджане есть Госкомитет по работе с диаспорой. Он реально помогает нашим соотечественникам, проживающим в разных странах мира и гражданам Азербайджана, застрявшим в той или иной стране в период, когда повсеместно закрыты границы и продолжается борьба с коронавирусом. Как Вы считаете, имеет ли смысл Украине перенять этот азербайджанский опыт, создав свой Госкомитет по работе с диаспорой?

— Я прекрасно осведомлен о том, какая большая работа проделывается Госкомитетом по делам диаспоры Азербайджана для решения проблем азербайджанцев, которые застряли в Украине. Признаюсь, что я очень впечатлен тем, как все они работают, как вообще руководство вашей страны действует в этот сложный период. Видно, что есть команда единомышленников, четко знающих, что и как нужно делать. В этом смысле, опыт Азербайджана стоит изучать и перенимать. Что до создания в Украине Госкомитета по работе с диаспорой, я лично считаю, что этот вопрос давно назрел. Странно вообще, что он до сих пор не создан. Ведь за границей нашей страны проживает большая украинская диаспора. Ее численность составляет от 8 до 15 миллионов человек. Их, конечно же, нужно объединять.

— Вы являетесь членом постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ГУАМ. Полностью ли реализован потенциал этой организации?

— К сожалению, ГУАМ демонстрирует намного меньшую активность, чем можно и нужно было бы ожидать от этой организации. В частности, я глубоко убежден в том, что страны-члены ГУАМ должны объединяться вокруг выработки путей решения политических вопросов. Ведь все государства, входящие в ГУАМ, столкнулись с проблемой оккупации части своих территорий. Кроме того, безусловно, нужно развивать и экономические отношения между нашими государствами. Не должно быть никаких барьеров для свободного перемещения товаров между странами-членами ГУАМ, не должно быть их и для граждан наших государств.