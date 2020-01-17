Марьям Шабанова: Я точно не планирую менять себе нос, увеличивать губы, или делать большую искусственную попу…

Марьям Шабанова – одна из самых ярких певец на нашей эстраде. Ее огненно рыжие кудряшки, утонченность и сильный вокал покорили не одно сердце, но свое Марьям навсегда отдала музыке.

На днях артистка представила новый клип, который растрогал всех ее поклонников.

В интервью # исполнительница рассказала о том, кому она посвятила новый проект и о ком грустила на съемочной площадке:

— Ваш новый клип на песню «Xatirələrdə» никого не оставил равнодушным. После выхода видео люди под одноименным хештегом стали делиться фотографиями своих близких, которых уже нет с нами. Ожидали ли вы такую трогательную реакцию?

— Эта песня ждала своего выхода в свет 11 месяцев. Я записала ее в феврале 2019 года, но запускать перед Новрузом или в летний период было неуместно. Такая веселая суета вокруг, а мне хотелось, чтобы люди поняли и прочувствовали ее посыл полностью. Решили отложить до зимы. За эти 11 месяцев ее переслушали все мои близкие друзья, и вывод был однозначен – «выворачивает наизнанку».

Поэтому буду честной – реакция была ожидаемой. По сей день почти каждый день мне пишут и звонят люди, выражающие благодарность за пережитые эмоции. Для артиста лучшей похвалы не существует.

— В соцсети вы написали также о том, что во время съемок клипа актеры не сдерживали слез. А какие эмоции вы вложили в этот проект?

— Песня посвящена тем близким, кого с нами уже нет. У каждого есть своя история…. Чаще всего это родители – тяжелая болезненная утрата. То, что невозможно принять, а ты все же должен. Потому что жизнь продолжается. Друзья. Тоже немыслимо трудно. Особенно, когда уходят молодыми… Я посвятила эту песню своей подруге. Она ушла через 11 дней после рождения своей крошки-дочери, моей племянницы. Речь идет о моей невестке, — наисветлейшем человеке. О таких, как она говорят: «любимцы богов умирают молодыми». И да, на площадке я вспоминала ее, и тоже плакала. Я верю в то, что человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. Поэтому крепко держу в сердце все тепло, и всю боль. И отпускать не собираюсь.

— Вы одна из немногих певиц на нашей эстраде, которая, можно сказать не экспериментирует со своей внешностью. При этом вы всегда очень хорошо выглядите. Что бы вы никогда не хотели менять в себе?

— Спасибо за комплименты. Время и гравитация всегда на стреме, и мы против них безоружны. Но мне нравится взросление, представляете?!

Если жизнь наполнена смыслом, если живешь не впустую – то не боишься зеркала! Исходя из вышесказанного, я довольна той собой, какой я являюсь. Возможно, через пару лет я превращусь в шатенку и начну красить ярко красную помаду, кто знает. Но я точно не планирую менять себе нос, увеличивать губы, или делать большую искусственную попу. Даже если это писк моды.

— А сольный концерт планируете?

— Планирую. Как раз в этом году. Сначала хотела делать в июне, ближе ко дню моего рождения, но сейчас обговариваем осенний период.

— Как вы относитесь к тому, что достаточно известные исполнители участвуют в популярных вокальных народных проектах, и хотелось бы вам принять участие, к примеру, в шоу «Голос»?

— Любой вокальный проект – это, прежде всего интерес. Интерес и для участников, и для зрителей. Наша интереснейшая работа тоже порой требует разнообразия, и поэтому состоявшиеся исполнители «ныряют» в подобные проекты. К сожалению, внутренняя кухня многих проектов частенько готовит сюрпризы, сталкиваться с которыми известному исполнителю не хочется. Я сейчас говорю именно о зарубежных конкурсах и различных проектах. И, кстати, с гордостью хочу отметить, что подобные проекты, учрежденные в нашей стране, отличаются прозрачностью, и я часто рекомендую талантливым молодым ребятам стремиться принять участие. На свой счет отвечу так — пока таких планов нет.

— Какие новые проекты готовите своим слушателям?

— На очереди сразу несколько песен. Это и песни собственного сочинения, и песни других авторов. Одна из песен, которую я хочу экранизировать — «Sevgi atəşi» Кямали Магеррамовой. Думаю, у нас будет немало общих проектов. Также, в скором времени в ротацию попадут две новые песни «Любовь на расстоянии» и «Когда-нибудь…».

— Как бы вы охарактеризовали для себя понятие творческое счастье?

— Интересный вопрос. В нем, собственно, и ответ. Нахождение в процессе творения – есть счастье. Я не смогла бы называть себя человеком творческим, если бы в моей голове постоянно не рождались бы музыка, стихи и жажда к пению.

Недавно в YouTube под моим первым клипом юноша написал комментарий. Там было много строк, а в конце он написал, что песня «Mənim dünyam» имеет в его жизни особое значение. Я прочитала этот комментарий три дня назад. И то, что я испытываю – не гордость, а больше понимание ответственности. Мне дано не просто петь что-то, чтобы зарабатывать на жизнь. Моя музыка способна дать больше — это чувства! И это делает меня очень счастливым человеком.