Марнеули и Болниси на осадном положении

В ночь на 23 марта правительство Грузии приняло решение ввести в муниципалитетах Марнеули и Болниси – районах компактного проживания азербайджанцев — строгий карантинный режим. Решение было принято после того, как в Марнеули была выявлена инфицированная коронавирусом женщина, источники заражения которой установить пока не удалось. Грузинские эпидемиологи предполагают, что заражение могло произойти на церемонии поминок с участием нескольких сотен человек, на которой присутствовали и гости из Азербайджана.

По заявлению руководителя Первой университетской клиники Левана Ратиани, состояние здоровья женщины, у которой вчера в Марнеули был диагностирован коронавирус, критически тяжелое, поскольку у пациентки в анамнезе сахарный диабет и хроническая сердечно-сосудистая патология. Женщина поступила в клинику 18 марта, у нее была диагностирована пневмония.

Как пишет «Грузия Онлайн», эпидемиологи установили 90 прямых контактов женщины. Однако по цепочке контактов предстоит обследовать и изолировать более 1700 человек. Отметим, что в зону карантина в Марнеульском районе, где проживает около 130 тысяч человек, и в Болнисском районе с населением около 80 тысяч человек на рассвете ввели военных и полицию, а также грузовики с палатками и спецтехникой. На въездах и выездах из района установлены пропускные пункты. Жителям этих районов запрещено покидать территорию в течение двух недель. Медики планируют посетить каждую семью и проверить их состояние здоровья. В случае установления у местных жителей температуры, их доставят в госпиталь.

Между тем, чрезвычайное положение с 21 марта по 21 апреля 2020 года объявлено на всей территории Грузии. С завтрашнего дня прекращается как автомобильное, так и железнодорожное пассажирское сообщение между городами страны.

Ситуацию в районах с преимущественным проживанием азербайджанцев для # прокомментировал грузинский политолог Гела Васадзе:

— Ситуация в Марнеули и Болниси действительно очень серьезная, нулевой пациент этого кластера находился на поминках, где общался с более чем 90 человек. Общее число зараженных по оценкам эпидемиологов может превышать 1700 человек. Если сейчас максимально не ограничить социальные контакты, вирус может бесконтрольно распространится на оба района. Но есть хорошие новости – у протестированных экспресс-тестами 80 работников муниципалитета коронавирус не обнаружен. Но они все должны находиться в самоизоляции в течение 2-х недель.

Кстати, такие профилактические меры предпринимаются во всех зонах, где выявлен инфицированный коронавирусом. Так, в Тбилиси на принудительный карантин переведены все, кто общался с заболевшими, это более 2000 человек. Членов их семей также обязали находиться в самоизоляции, и за ними ведется постоянное наблюдение, хотя наш главный эпидемиолог считает, что пик коронавируса ожидается у нас через 3-4 недели.

Отвечая на вопрос о мерах, которые предпринимает грузинское правительство для борьбы с коронавирусом по всей территории Грузии и как реагирует на запреты население, Васадзе сказал:

— В общем, и в целом население с одобрением воспринимает меры, предпринимаемые правительством. Конечно, в соцсетях идет оживленная дискуссия, что правильно, а что нет. Но в целом власти следуют указаниям ВОЗ. Вместе с тем, считаю, что власти опаздывают с мерами упреждающего характера. Давно пора ограничить передвижение и собрания по всей стране. Власти не решаются это сделать, но как бы не было поздно потом. Вот и передвижение общественного транспорта между городами и районами запретили сегодня, это надо было делать еще неделю назад.

Сейчас главный вопрос — вопрос по компенсациям. Пока у правительства нет четкой программы и антикризисного бюджета, предложений много, вопрос на стадии обсуждения посмотрим, что из этого получится.