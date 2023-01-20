Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли оценил потери российской армии в «более ста тысяч личного состава».

Как сообщает УНИАН, Милли заявил об этом на брифинге после «Рамштайн-8».

«В последний раз, когда я публично говорил о потерях россиян, я сказал, что они превышают 100 тысяч. Сейчас скажу, что они значительно превышают 100 тысяч. Россияне понесли колоссальные потери среди военных. Речь идет и о регулярной армии, и о наемниках из группы «Вагнера» и о других силах, которые воюют на стороне РФ».

«Россия объявляла мобилизацию. Они хотели собрать 300 тысяч человек. По моему мнению, им удалось накопить где-то 200-250 тысяч. Поэтому они заменяют человеческие потери, но и эти потери огромны», — добавил генерал.

Американский военачальник подчеркнул, что ВСУ тоже несут большие потери в личном составе.