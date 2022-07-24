Представительница МИД РФ Мария Захарова подтвердила удар России по Одессе, процитировав украинского президента о «вопиющем российском варварстве».

Об этом говорится в ее Telegram.

По ее словам, удар по городу в районе порта, где хранилось зерно для экспорта, был нанесен «высокоточной» ракетой.

При этом Захарова утверждает, что целью серии ударов был якобы катер, а не склады с зерном.

«Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы «вопиющим российским варварством». Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала Захарова.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы — это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Россия еще вчера отрицала, что нанесла ракетный удар по Одессе.

«Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», — сказал министр обороны Турции Хулуси Акар после переговоров с российской стороной.