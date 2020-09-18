Мария Суворовская о съемках в фильме: Меня готовили, как к полету в космос

В Баку завершились съемки художественного фильма «Качели над Каспием». Картину снимали по мотивам одноименной книги, автором которой является известная российская писательница, генеральный директор «Бизнес-Диалог Медиа», главный редактор Russian Business Guide, член правления Союза журналистов Подмосковья, предприниматель и общественный деятель Мария Суворовская.

Она не скрывает своей любви к Азербайджану, и каждый раз признается в этом в красивой, поэтической форме. Она посвящает Азербайджану проекты, и даже сама снялась в одной из главных ролей в фильме «Качели над Каспием».

О съемках, Баку, и своем теплом чувстве к Азербайджану Мария Суворовская рассказывает в интервью #:

— Какие впечатления остались от работы на съемочной площадке?

— Это была бесконечно удивительная история, очень интересный опыт. За почти полтора месяца, которые я провела в съемочном процессе, я словно прожила вторую жизнь. Мне посчастливилось работать с командой Caspian Media Holding и еще сотней специалистов из разных стран, не считая актеров и специалистов постпродакшена.

Я благодарна руководителю Caspian Media Holding Гусейну Джавадзаде, который, прочитав книгу «Качели над Каспием» решил ее экранизировать. Он связался со мной, озвучил эту идею, она мне тогда казалась просто фантастической. Я понимала, что нам предстоит кропотливая работа, но тогда я еще не знала, что мне предстоит сыграть одну из ролей. Но Гусейн предложил мне пройти кастинг, наравне с другими актрисами, и команда Caspian Media Group приняла решение, что сыграть надо мне.

— Это ваш дебют в кино?

— Для меня это новый опыт, но пока не буду раскрывать все карты. В юности я окончила театральную школу, мне очень нравилось заниматься актерским делом. Но жизнь сложилась иначе — я ушла в журналистику, в бизнес. Гусейном Джавадзаде была поставлена серьезная задача. Мне предстояла большая работа над собой. Я занималась с очень известным российским режиссером. Меня готовили, как к полету в космос. Надеюсь, что результат будет достойный. В любом случае я благодарна всей команде, каждому человеку на съемочной площадке: сценаристу Ниджату Дадашову, режиссеру Гулу Аскерову, операторам, дизайнерам по костюмам, гримерам, художникам, специалистам по свету и всем остальным, кто вместе со мной покачался «на качелях» и испытал всю глубину нашей задумки. Отдельно хочется сказать спасибо Валентине Резниковой из Русского драмтеатра, которая вложила в меня много сил для того, чтобы получилось хорошее кино.

— В Баку вас называют «москвичкой с душой бакинки». Любовь к Баку вы доказываете во всем. Как изменились ваши чувства после столь длительного пребывания в нашем городе?

— Мне кажется, что так долго в отрыве от своей семьи и работы я еще никогда не жила в Азербайджане. Эти полтора месяца стали новой ступенью в изучении вашей страны. Я сроднилась с Баку, у меня появилось много новых друзей. Съемочная группа стала мне отчасти семьей, мы вместе пережили все эти эмоции. Признаюсь, что после съемок мне совсем не хотелось уезжать из Азербайджана.

— Какие самые яркие моменты от Баку остались в памяти в этот раз?

— Непростой вопрос, потому что все это время стало одним большим ярким моментом. Ведь одно дело, когда ты пишешь книгу, совмещаешь этот процесс со своей повседневной жизнью, и другое, когда ты полностью посвящена съемочному процессу и тем чувствам, которые нужно вложить в эту работу. Все слилось воедино: красивые кадры Баку, которые были продуманы специалистами по локациям, яркие диалоги, которые написал Ниджат Дадашев. Словом, незабываемые эмоции, которым очень сложно найти словесное определение. Это были новые, эмоциональные качели, новая работа над собой и личностный рост.

— В Москве у вас муж и трое детей. Скучали по семье?

— Конечно. И я по ним, и они по мне. Благо сегодня техника позволяет быть постоянно на связи, общаться по видеозвонку. Мои дети впервые в жизни так надолго остались без меня. Сложней всего было младшему сыну, ему всего 2 годика, и он привык постоянно находиться со мной. Поэтому это большой подвиг со стороны моего супруга Константина, который отпустил меня на полтора месяца в Баку, на съемки фильма. Он взял на себя всю ответственность за детей во время моего отсутствия, уважая мою любовь к Азербайджану, и тем творческим проектам, которые я здесь реализую.

— Накануне съемок вы активно занимались спортом, обрели новую форму, хотя и прежде выглядели прекрасно. Это все ради кино?

— Мне действительно пришлось похудеть ради съемок на приличное количество килограмм. Это было одно из условий, которое мне надо было выполнить, и мне кажется, что я мужественно с этим справилась. Я обрела потрясающую физическую форму, за что очень благодарна тренерам и специалистам по питанию. Они держали меня в ежовых рукавицах, но результат того стоил. Это – кино, а кино должно быть красивым, как и вся история, описанная в «Качелях над Каспием».

— Когда фильм выйдет на экраны?

— Выход фильма анонсирован на март 2021 года. Будем надеться, что мир не будет переживать новых испытаний, что кинотеатры будут открыты, мы сможем свободно передвигаться по стране и миру. В феврале мы планируем показать фильм в России, а в марте устроить премьеру в Азербайджане. Показы также запланированы во многих странах СНГ. Так что, если все сложится удачно, то весна пройдет под знаком фильма «Качели над Каспием»

— Что вы обычно увозите с собой из Баку?

— Наверное, я не скажу нового: чай, сладости, красивые платки, новые армуды. Я очень люблю посуду, которая передает колорит Азербайджана. Люблю сухофрукты, мне кажется, что тут они особенные, различные специи. Я хочу очень долго ощущать Азербайджан на российской земле, и все эти вкусные продукты помогают мне в этом. Меня радует, что азербайджанская продукция сегодня в большом ассортименте представлена и в российских магазинах, поэтому не только я могу наслаждаться этим вкусом, но и многие жители России…