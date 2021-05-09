«Манчестер Юнайтед» забронировал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2021/22

В очередном матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) бирмингемская «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Эдисон Кавани.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре.

После этого успеха подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 70 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Этот результат позволил «красным дьяволам» досрочно забронировать путевку в Лигу чемпионов на сезон-2021/22.

«Вилла» с 48 очками осталась на 11-й позиции.(Газета.Ru)