«Манчестер Юнайтед» забронировал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2021/22

В очередном матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) бирмингемская «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед».
Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Эдисон Кавани.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре.
После этого успеха подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 70 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.
Этот результат позволил «красным дьяволам» досрочно забронировать путевку в Лигу чемпионов на сезон-2021/22.
«Вилла» с 48 очками осталась на 11-й позиции.(Газета.Ru)