Уличная трасса Гран — при Азербайджана «Формулы — 1» снова доказала, что в Баку возможно все!

Первым финишировал пилот Ред Бул Макс Ферстаппен, за ним — его напарник Серхио Перес. Третий к финишу пришел Джордж Расселл (Мерседес).

Четвертое место у главной звезды «Формулы» — Льюиса Хэмилтона.

Непредсказуемость и эпичность — два самых подходящих слова для завершившегося бакинского этапа, восьмого по счету в нынешнем сезоне Ф1.

Лидер гонки по итогам квалификации, обладатель поула Шарль Леклер и его напарник Карлос Сайнс не дотянули даже до середины гонки: у Леклера взорвался двигатель, а Сайнс уехал в «карман» в четвертом повороте — машина была обездвижена. Худший исход для команды Феррари!

«У меня просто нет слов, чтобы описать случившееся. Понятно, что это очень-очень расстраивает, но я не знаю, что произошло. Мы должны все проанализировать», — прокомментировал Леклер в эфире телеканала Sky Sports.