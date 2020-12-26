Макрон выразил сомнения в связи с личностью и поведением Пашиняна

Несколько дней спустя после подписания капитуляции 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон участвовал на обеде с представителями армянской общины, во время которого произошла любопытная беседа. Об этом пишет «Грапарак».

Макрон поинтересовался мнением французских армян о Николе Пашиняне, внимательно выслушал их, а затем не скрыл своих сомнений в связи с личностью и поведением Пашиняна. Он сказал, что во время войны неоднократно связывался с ним, предлагал свою поддержку, даже писал sms, на которые, правда, Пашинян быстро отвечал, однако ни разу по собственной инициативе не связывался с Макроном и ни о чем не просил.

Более того, Макрона особенно удивило то, что ни до подписания документа 9 ноября, ни потом он не связывался с ним и не сообщил о том, что ему навязывают подобный документ или что можно сделать после подписания, чтобы смягчить последствия.

Макрон сказал: «Ведь я являюсь президентом страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Почему он не сообщил или не попросил поддержки перед подписанием или после него?» Он также поинтересовался, как должна вести себя Франция: оставаться ли ей в Минской группе и продолжать оказывать поддержку переговорному процессу или продвигать процесс признания Карабаха(Арцаха), выйдя из Минской группы. Кажется, что эти вопросы должны были решаться путем государственной дипломатии, а не с общиной», — пишет «Грапарак».