Макрон: В Иране освободили французского гражданина

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об освобождении в Иране французского гражданина Ролана Маршаля.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном администрацией французского лидера сообщении.

«Президент республики рад объявить об освобождении Ролана Маршаля, задержанного в Иране в июне. Он прибудет во Францию в эту субботу в середине дня», — отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее французские власти освободили иранского заключенного Джалала Рухолланежада, который отбывал наказание за попытку обхода санкций США в отношении Тегерана.

Д.Рухолланежад пробыл во французской тюрьме около одного года и был накануне освобожден. Заключенный был арестован по запросу властей США, однако в результате сотрудничества Франции с судебными органами Ирана решение было пересмотрено.

| 2020-03-21T11:25:24+00:00 21 марта 2020, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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