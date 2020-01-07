Макрон провел телефонные переговоры с Роухани

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Ираке и призвал Тегеран воздержаться от любых действий, которые могут усугубить эскалацию ситуации, говорится в сообщении Елисейского дворца, передает РИА Новости.

«Президент Республики подчеркнул глубокую озабоченность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также призвал Иран вернуться к полному выполнению обязательств в рамках СВПД.

| 2020-01-07T22:27:36+00:00 8 января 2020, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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