Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС все более заметны растущие разногласия. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Лидеры стран видят, что противоречия растут, порой сильно, что было заметно в нашей стране. Но необходимо достигать компромиссы, чтобы убедить всех и удержать конструктивное большинство», — сказал он.

По его словам, в Европе есть лидерство, но она должна быть бдительна и не противопоставлять лидерство ограничениям, которые накладывает демократия.

«Иначе можно было бы привести в пример страны с более прочным лидерством, но они не так демократичны, как мы. Я не буду противопоставлять политические сложности внутри наших стран на фоне вызовов, с которыми сталкивается наш континент, и эффективность лидерства в Европе. Я думаю, что они взаимно укрепляют друг друга», — добавил он.