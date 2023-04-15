«Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте «шестьдесят два» заменяется словами «шестьдесят четыре», — говорится в тексте документа.

Это произошло после того, как в пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.