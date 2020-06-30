Макрон опроверг разговоры о поддержке Францией Хафтара в Ливии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 29 июня, на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что Париж не поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

«Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии. Франция не поддерживает маршала Хафтара», – сказал он.

Также французский лидер добавил, что его страна «делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии, и постоянно придерживается этой роли».

По словам Макрона, Франция не оказывала Хафтару военной поддержки и вместе с Германией работала над поиском политического решения. (iz.ru)