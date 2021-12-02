Эммануэль Макрон назвал Бориса Джонсона «ни на что не годным» во время брифинга с советниками, посвященного кризису с мигрантами в Ла-Манше, пишет газета Le Canard enchaine. Перед этим французский президент успел обсудить ситуацию с мигрантами с Джонсоном по телефону, но затем британский премьер опубликовал в Twitter свое письмо Макрону. В этом обращении Джонсон призвал французского лидера принять его план по пресечению подобных трагедий в Ла-Манше.
Как поясняет газета, Макрон был возмущен тем, что Джонсон использовал Twitter для публикации «письма, которое он только что отправил Макрону, которое Макрон еще не смог прочитать».
Напряжение между Парижем и Лондоном выросло в конце ноября из-за инцидента с мигрантами в Ла-Манше. В проливе 24 ноября утонули 27 человек, которые пытались доплыть на надувной лодке из Франции до Великобритании, среди погибших — трое детей. Это самая крупная подобная трагедия с 2014 года. (gazeta.ru)