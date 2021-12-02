Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», который делает из Франции «козла отпущения» на фоне провалов британской политики. Со слов Макрона, сначала Джонсон разговаривает с ним «по-взрослому», а затем начинает подыгрывать публике и доставлять Франции новые неприятности. СМИ сообщают, что французский лидер нелестно высказался о британском коллеге после трагедии в Ла-Манше, где утонули 27 мигрантов. Инцидент обострил споры между Лондоном и Парижем по поводу беженцев.

Эммануэль Макрон назвал Бориса Джонсона «ни на что не годным» во время брифинга с советниками, посвященного кризису с мигрантами в Ла-Манше, пишет газета Le Canard enchaine. Перед этим французский президент успел обсудить ситуацию с мигрантами с Джонсоном по телефону, но затем британский премьер опубликовал в Twitter свое письмо Макрону. В этом обращении Джонсон призвал французского лидера принять его план по пресечению подобных трагедий в Ла-Манше.

Как поясняет газета, Макрон был возмущен тем, что Джонсон использовал Twitter для публикации «письма, которое он только что отправил Макрону, которое Макрон еще не смог прочитать».

Напряжение между Парижем и Лондоном выросло в конце ноября из-за инцидента с мигрантами в Ла-Манше. В проливе 24 ноября утонули 27 человек, которые пытались доплыть на надувной лодке из Франции до Великобритании, среди погибших — трое детей. Это самая крупная подобная трагедия с 2014 года. (gazeta.ru)