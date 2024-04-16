На этой неделе спикеру Палаты представителей Майку Джонсону предстоит еще одно серьезное испытание: сможет ли он принять миллиарды долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню и сохранить за собой пост спикера?

Его план — это попытка успокоить своих критиков справа и одновременно дать ястребам национальной безопасности шанс продвинуть миллиарды долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, пишет The Washington Post.

Джонсон планирует представить четыре законопроекта уже сегодня, разделив помощь Израилю и Украине. Затем спикер проведет раздельное голосование по помощи Тайваню и мерам, направленным на удовлетворение требований республиканцев по внешней политике, включая арест российских активов и одобренный законопроект, который может запретить TikTok в США.

Это серьезная авантюра для Джонсона, который был поставлен во главе расколотых республиканцев после беспрецедентного смещения бывшего спикера Кевина Маккарти.

Джонсон намерен сначала попытаться провести эти меры в обычном порядке, чтобы умиротворить Палату представителей. Для этого он проведет законопроекты согласно правилу, которое требует простого большинства для одобрения — что трудно сделать одним республиканцам из-за небольшого большинства в два голоса.

Остается неясным, попытаются ли ультраправые члены, которые осуждали Джонсона за то, что он внес на рассмотрение законопроект об Украине заблокировать это правило.

Представитель Марджори Тейлор Грин заявила, что она «решительно» против этого плана Джонсона. Грин сказала, что еще не решила, будет ли она снимать Джонсона с поста спикера. «Я поддерживаю большинство, и я хочу, чтобы оно было в следующий раз. Поэтому я осторожна», — заявила она. «Он точно не будет спикером в следующем Конгрессе, если нам повезет с большинством», — добавила Грин.

Демократы готовы помочь Джонсону принять это правило, но у них есть свои требования, в том числе, чтобы положения о помощи были зеркальным отражением сенатского законопроекта.