В М Театре прошла премьера спектакля «Ферзь» Севиль Гасанализаде, драматичной истории о том, насколько далеко способен зайти обычный представитель среднего класса в погоне за огромным кушем. Спектакль захватывает прозрачной метафорой с шахматами, историями «пешек» в этой игре, их продвижениями по «доске» и выводу из игры.

История про «игру» органично переплетается с теневым закулисьем и «шахматистами». Спектакль крепко держит внимание зрителя на всём протяжении сюжетными ходами и эмоциональной игрой актеров.

Предложения, от которых всё сложнее и сложнее отказаться, недоумение и удивление от игры, первый шок от жестокости, внезапные повороты сюжета, драматические вставки и внезапная кульминация. История стремительного пикирования на социальное и моральное дно. Сумеет, или вернее найдёт моральные силы кто-либо из героев сделать «мёртвую петлю» и соскочить с этой гибельной траектории?

Концептуально «Ферзь» ничего нового не предлагает. Современный зритель мог это видеть в «Игре в кальмара», «Страшной воле богов», «Колл-центре» в разных вариациях. Выделяется постановка тем, что происходит вне игры, а именно в отношениях между персонажами, дополнительных сюжетных линиях, видеовставках и острой чёрной сатире на наше современное общество, безжалостно вскрывая и эмоционально показывая наиболее острые социальные проблемы.

«Ферзь» хорош внезапными сценарными поворотами, динамикой на сцене и яркими визуальными кодами. Рассуждая о природе и ужасах неравенства и допускаемого физического и психологического насилия, размеренный, даже местами затянутый темп повествования сменяется совершенно бешеным саспенсом.

Отдельно хочется отметить актерские работы Ниджата Мамедова и Талята Гусейнова. Пешка, любой ценой рвущаяся в ферзи, и упивающийся этим инфернальный «ведущий» создали яркий эмоциональный тандем на сцене.

«Ферзь» ― это история прежде всего о том, что самый опасный зверь — это человек сам. Вседозволенность и большой куш над головой способны разбудить настоящего зверя без тормозов в самом обычном на вид человеке. Метафоры в спектакле предельно прозрачны, и хоть мир игры и похож на шахматную доску, то игра, что на ней происходит это всего лишь проекция нашей реальности, в которой люди идут на всё ради легких денег и социального статуса.

Рустам Гусейнов, специально для #