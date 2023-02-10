Истребители ни при каких обстоятельствах не будут поставлены Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу на брифинге по итогам саммита ЕС, главной темой которого стал визит президента Украины Владимира Зеленского.

«Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии, — сказал он. — Ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели».

При этом он подчеркнул, что «в принципе ничего не исключает, однако сейчас это не главный вопрос».