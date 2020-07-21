Макрон и Меркель оценили итоги саммита ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировали итоги саммита ЕС в Брюсселе.Об этом сообщает РИА «Новости».

Немецкий политик отметила, что «очень рада» тому, к какому «хорошему результату» пришли представители стран-лидеров Европы.

Она отметила, что Европа в период с 28 мая по 21 июля показала, как готова к «новым путям в экстраординарной ситуации».

Французский лидер также высказался по итогам саммита, на котором был принят семилетний бюджет, а также решен вопрос по фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса.

«Исторический день для Европы», — написал Макрон в Twitter.