Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в понедельник МВД Франции.

Соперником действующего главы государства во втором туре станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, за нее проголосовало 23,15% французов. Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

По информации МВД, явка в первом туре президентских выборов составила 73,69%, став самой низкой с 2002 года.