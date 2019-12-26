Маколей Калкин превратился в Сильвестра Сталлоне

В сети появился семиминутный ролик на основе рождественского фильма «Один дома», в котором лицо актера Маколея Калкина с помощью DeepFake-технологий превратили в лицо героя боевиков Сильвестра Сталлоне.

Заменены были также лица других артистов. «Так он и стал Рэмбо», «Генетически, лицо Сталлоне — это доминантный признак», «Если смешать Маколея Калкина и Сильвестра Сталлоне, получается Райан Гослинг», — шутят пользователи YouTube в комментариях.

Премьера рождественской комедии «Один дома» Криса Коламбуса состоялась в 1993 году. В 2019 году стало известно о съемках нового фильма серии «Один дома». (gazeta.ru)