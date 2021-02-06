МАГАТЭ обнаружила следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций, пишет The Wall Journal.

По данным источников издания, речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Организация предполагала, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы.

Отмечается, что дипломаты не смогли уточнить, какие именно вещества были обнаружены во время инспекций.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан Тегераном и постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германией в 2015 году. Соответствующая сделка ограничивала власти Ирана в праве на ядерные разработки в обмен на снятие санкций ООН.

В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке принял решение выйти из договора и возобновить экономические ограничения в отношении Ирана. 2 декабря 2020 года избранный глава страны Джозеф Байден пообещал вернуть США в СВПД (aif.ru)