МАГАТЭ обнаружила следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций, пишет The Wall Journal.

По данным источников издания, речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Организация предполагала, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы.

Отмечается, что дипломаты не смогли уточнить, какие именно вещества были обнаружены во время инспекций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке принял решение выйти из договора и возобновить экономические ограничения в отношении Ирана. 2 декабря 2020 года избранный глава страны Джозеф Байден пообещал вернуть США в СВПД (aif.ru)

| 2021-02-06T08:12:32+04:00 6 февраля 2021, 09:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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