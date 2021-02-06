МАГАТЭ обнаружила следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций, пишет The Wall Journal.
По данным источников издания, речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Организация предполагала, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы.
Отмечается, что дипломаты не смогли уточнить, какие именно вещества были обнаружены во время инспекций.
В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке принял решение выйти из договора и возобновить экономические ограничения в отношении Ирана. 2 декабря 2020 года избранный глава страны Джозеф Байден пообещал вернуть США в СВПД (aif.ru)