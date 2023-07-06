Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), не обнаружили там взрывоопасных предметов, говорится в отчете организации.

Эксперты осмотрели отдельные части объекта, включая пруд-охладитель. Кроме того, они проводят регулярные обходы территории станции. Тем не менее доступ к ряду областей, в том числе машинному залу и некоторым элементам системы охлаждения, остается ограниченным, подчеркнули в агентстве.

В том числе эксперты не смогли попасть на крыши реакторных блоков № 3 и № 4. Именно там, согласно данным Генштаба Украины, «были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства». МАГАТЭ запросило дополнительный доступ, необходимый для проверки этой информации.

Директор агентства Рафаэль Гросси отметил важность инспекции всех частей АЭС для контроля за полным соблюдением основных принципов защиты станции. «В ходе наших последних проверок мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, однако по-прежнему сохраняем бдительность», — отметил он.

Гросси подчеркнул, что в связи с усилением военной напряженности и ростом активности в Запорожской области, эксперты МАГАТЭ должны быть в состоянии проверить факты на местах. «Их независимый и объективный отчет поможет прояснить текущую ситуацию на АЭС, что имеет решающее значение в такое время, когда есть неподтвержденные обвинения и встречные обвинения», — пояснил он.

Накануне Украина и Россия заявили о готовящейся провокации на Запорожской АЭС и указали друг на друга. Президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб сообщили о «похожих на взрывчатку» предметах на крыше нескольких энергоблоков. А советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с использованием высокоточных средств и беспилотников-камикадзе» — в том числе могут сбросить на станцию «боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами» с Южно-Украинской АЭС. (moscowtimes.ru)