Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что управление Запорожской атомной станцией осуществляется по приказу командующего российскими войсками, которые контролирует АЭС.

Как сообщает Радио Свобода, в заявлении МАГАТЭ сказано, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «чрезвычайно обеспокоен» последними событиями на АЭС.

В соответствии с инструкциями МАГАТЭ по безопасности, эксплуатационный персонал «должен быть в состоянии выполнять свои обязанности и обладать способностью принимать решения без излишнего давления».

Гросси сказал, что ситуация, о которой сообщила Украина, «противоречит» этому наставлению, которое является одной из «семи необходимых основ ядерной безопасности».

Как говорится в сообщении, украинский ядерный регулятор уведомил МАГАТЭ, что у него возникают проблемы с общением с персоналом, который управляет ЗАЭС, что нарушает еще одно правило.

Российские войска на месте выключили некоторые мобильные сети и интернет, «чтобы достоверную информацию нельзя было получить через обычные каналы связи», – говорится в заявлении МАГАТЭ. Там добавили, что мобильная связь все еще была доступна, но плохого качества.

«Я очень обеспокоен этими событиями, о которых мне сообщили сегодня», — сказал Гросси.