Мадуро заявил, что США выделили $1,7 млрд венесуэльской оппозиции

Представители венесуэльской оппозиции, которые пока еще контролируют Национальную ассамблею (однопалатный парламент), получили $1,7 млрд от администрации США. Об этом в понедельник сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Правительство США заявило, что выделило этому составу Национальной ассамблеи $1,7 млрд. Вот бы новый состав Конгресса США начал расследование относительно использования этих $1,7 млрд, которые [президент США] Дональд Трамп передал экстремистской оппозиции Венесуэлы», — заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что оппозиция украла выделенные ей средства.(ТАСС)