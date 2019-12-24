Мадуро призвал правительство Бразилии прекратить поддерживать венесуэльских террористов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник обратился к бразильским властям с призывом прекратить оказывать поддержку преступникам, которые осуществили атаку на воинскую часть Боливарианских ВС и скрылись на бразильской территории. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с министрами в Каракасе.

«Я обращаюсь к правительству Бразилии, чтобы оно прекратило поддерживать террористические акты против Венесуэлы», — сказал Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Боливарианской Республики также добавил, что атака была осуществлена по приказу «беглеца от венесуэльского правосудия Леопольдо Лопеса (лидера оппозиционной партии «Народная воля» — прим. ТАСС)».

Накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил об атаке утром в воскресенье представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. По его словам, преступники пытались похитить оружие, однако были задержаны. При нападении погиб один военнослужащий. По мнению министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, к атаке причастны власти Колумбии и Бразилии.(ТАСС)