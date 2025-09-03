Президент Дональд Трамп заявил, что США во вторник нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в южной части Карибского моря, в результате чего были убиты 11 «наркотеррористов».

В своей социальной сети Truth он сообщил, что военная операция США была направлена против членов венесуэльской банды Tren de Aragua.

По словам Трампа, судно находилось в международных водах и перевозило наркотики, предназначенные для продажи в США.

Администрация Трампа в последние недели усилила военное и политическое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе пообещав вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту по обвинениям в наркоторговле. Мадуро, в свою очередь, пообещал, что Венесуэла будет бороться с любой попыткой военного вмешательства со стороны США.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, Трамп заявил, что американские военные «подстрелили» (shot out) в районе Венесуэлы «лодку, перевозившую наркотики».

«Много наркотиков было в этой лодке», — сказал он.

Трамп добавил, что он был проинформирован об инциденте председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

Позже президент написал в Truth Social: «Сегодня утром, по моему приказу, Вооруженные силы США нанесли кинетический удар по точно идентифицированным наркотеррористам Tren de Aragua в зоне ответственности SOUTHCOM (Южное командование вооруженных сил США)».

Он добавил, что в результате удара были убиты «11 террористов», а американские военные не пострадали.

«Пусть это послужит предупреждением всем, кто даже думает о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки. БЕРЕГИТЕСЬ!» — предостерег он.

Его пост сопровождался зернистым видео аэросъемки, на котором видно, как моторная лодка мчится по волнам, а затем взрывается.

Госсекретарь Марко Рубио написал в X, что «сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского моря по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и управлялось признанной наркотеррористической организацией».