В своей социальной сети Truth он сообщил, что военная операция США была направлена против членов венесуэльской банды Tren de Aragua.
По словам Трампа, судно находилось в международных водах и перевозило наркотики, предназначенные для продажи в США.
Администрация Трампа в последние недели усилила военное и политическое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе пообещав вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту по обвинениям в наркоторговле. Мадуро, в свою очередь, пообещал, что Венесуэла будет бороться с любой попыткой военного вмешательства со стороны США.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, Трамп заявил, что американские военные «подстрелили» (shot out) в районе Венесуэлы «лодку, перевозившую наркотики».
«Много наркотиков было в этой лодке», — сказал он.
Трамп добавил, что он был проинформирован об инциденте председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.
Позже президент написал в Truth Social: «Сегодня утром, по моему приказу, Вооруженные силы США нанесли кинетический удар по точно идентифицированным наркотеррористам Tren de Aragua в зоне ответственности SOUTHCOM (Южное командование вооруженных сил США)».
Он добавил, что в результате удара были убиты «11 террористов», а американские военные не пострадали.
«Пусть это послужит предупреждением всем, кто даже думает о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки. БЕРЕГИТЕСЬ!» — предостерег он.
Его пост сопровождался зернистым видео аэросъемки, на котором видно, как моторная лодка мчится по волнам, а затем взрывается.
Госсекретарь Марко Рубио написал в X, что «сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского моря по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и управлялось признанной наркотеррористической организацией».
Пока неизвестно, какие именно наркотики могли находиться на борту судна.
Министр информации Венесуэлы Фредди Ньяньес заявил в соцсетях, что ролик является «фейком», созданным с помощью искусственного интеллекта. В качестве доказательства он опубликовал разговор с нейросетью Gemini об этом видео, в котором нейросеть предполагает, что видео с высокой долей вероятности создано ИИ, так как вода на нем выглядит «стилизованно и противоестественно». (bbc.com)