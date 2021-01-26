Мадуро ожидает наблюдателей из ЕС на региональных выборах в Венесуэле

Власти Венесуэлы рассчитывают увидеть наблюдателей от Евросоюза на региональных выборах в стране. Об этом в понедельник сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Приглашение для Евросоюза должно быть ратифицировано вовремя, чтобы у них было время [подготовить наблюдателей]», — заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Региональные выборы, в ходе которых будут избраны губернаторы 23 венесуэльских штатов, должны пройти в текущем году. Конкретная дата пока не определена.