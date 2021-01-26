Мадуро ожидает наблюдателей из ЕС на региональных выборах в Венесуэле

Власти Венесуэлы рассчитывают увидеть наблюдателей от Евросоюза на региональных выборах в стране. Об этом в понедельник сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Приглашение для Евросоюза должно быть ратифицировано вовремя, чтобы у них было время [подготовить наблюдателей]», — заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Региональные выборы, в ходе которых будут избраны губернаторы 23 венесуэльских штатов, должны пройти в текущем году. Конкретная дата пока не определена.

| 2021-01-26T08:15:17+04:00 26 января 2021, 11:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss