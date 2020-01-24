Мадуро назвал «клоунадой» самопровозглашение Гуаидо президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «клоунадой» процесс самопровозглашения лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Боливарианской Республики, которое произошло год назад, 23 января 2019 года.

«Тогда, 23 января 2019 года, началась самая большая клоунада, которая когда-либо происходила в Венесуэле или мире — попытка провозгласить себя президентом», — сказал Мадуро во время выступления в четверг в Каракасе, которое транслируется по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы отметил, что оппозиционеры принесли «угрозы миру, суверенитету и независимости [Венесуэлы]».(ТАСС)