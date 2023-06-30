Американская исполнительница Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе), выписанная ранее на этой неделе из больницы после лечения от бактериальной инфекции, по-прежнему чувствует себя плохо и не встает с кровати, сообщил в четверг портал TMZ со ссылкой на окружение певицы.

По его сведениям, 64-летнюю Мадонну, которая находится в своем доме в Нью-Йорке, все еще мучают приступы тошноты. Несмотря на слабость из-за болезни, исполнительница хочет начать свое юбилейное турне в запланированные сроки, однако ее менеджер Гай Озри изучает варианты переноса первого концерта, намеченного на 15 июля, на более поздний срок. Окружение певицы также настаивает на том, чтобы она сделала перерыв и полностью восстановилась после болезни. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

28 июня Озри сообщил, что у Мадонны 24 июня развилась бактериальная инфекция. Певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии в больнице. По данным TMZ, около месяца у исполнительницы наблюдалась повышенная температура, однако она не соглашалась на госпитализацию, так как не хотела переносить турне на более поздний срок.