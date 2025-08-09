Иран выступает против создания коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и будет всячески препятствовать реализации данного проекта. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее. На самом деле мы уверены, что стратегически Россия также настроена против этого коридора», — сказал он в интервью агентству Tasnim.

Страны НАТО хотят ослабить сотрудничество между Ираном и Россией путем передачи под управление США транспортного Зангезурского коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, заявил советник верховного лидера.

«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в [каспийском] регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит», — подчеркнул он.

Азербайджан может использовать территорию Ирана для установления связи с Нахичеванью вместо того, чтобы заниматься изменением существующих границ, указал Велаяти.

«В этом региональном уравнении фигурируют не только Азербайджан и Армения. Это все приведет также к геополитическим сдвигам в граничащих с Ираном районах, поэтому мы имеем право защищать свои интересы в полную силу», — сообщил он. По словам Велаяти, Азербайджан не нуждается в коридоре для связи с Нахичеванью, поскольку может использовать для этой цели иранскую территорию.