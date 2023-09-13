В ближайшие месяцы турецкая сторона приступит к работам по открытию Зангезурского коридора.

Как передает корреспондент АПА в Стамбуле, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью, данном азербайджанским журналистам в рамках проходящего в Стамбуле форума мультимодального транспорта и логистики Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что азербайджанская сторона продолжает работать над этим.

«Мы преодолели определенный путь относительно Зангезурского коридора, и верю, что в кратчайшее время Азербайджан, Турция и Армения вскоре реализуют его», — подчеркнул министр.