В Баку 15 декабря состоится открытие выставки «MADE IN UZBEKISTAN», сообщает #.

В рамках выставки будут проходить презентации участников бизнес-миссии, а 16 декабря организованы двусторонние переговоры между узбекскими и азербайджанскими бизнес-сообществами в формате «B2B». Мероприятие будет проходить до 17 декабря в отеле Baku Marriott Boulevard Hotel.

Выставка организована Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан при содействии Посольства Республики Узбекистан в Азербайджане.

В выставке примут участие более 80 узбекских компаний-производителей текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, продовольственной, химической, электротехнической, фармацевтической, строительной, мебельной и машиностроительной промышленности.

Помимо этого, бакинцам будет представлена винная культура, туристический потенциал и народно — прикладное искусство узбекского народа.

По словам организаторов, основной целью бизнесмис-сии является продвижение национальной продукции Узбекистана, налаживание связей между узбекскими и азербайджанскими бизнес-сообществами, увеличение объемов экспорта, широкое ознакомление посетителей с производственным потенциалом страны и т.д. В рамках выставки также планируется ознакомить посетителей с туристической и гастрономической культурой Узбекистана.

Помимо всего прочего, организаторы будут угощать всех гостей и участников знаменитым узбекским пловом.