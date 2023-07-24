Как сообщил начальник отдела информационных технологий Министерства оборонной промышленности Яшар Исаков, сегодня в принадлежащем Министерству ООО «Ширванский Аразский завод» произошел взрыв.

В результате один человек погиб и один получил ранения в руку.

В настоящее время расследования ведутся MОП, МЧС и Генеральной прокуратурой.

Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, принимавший участие в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Турции, в связи со взрывом в ООО «Ширванский Аразский завод», вернулся в Баку и направился в Ширван.

Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев и уполномоченные сотрудники министерства, прокурор города Ширван Кямал Талыбов и глава исполнительной власти Ильгар Аббасов посетили место происшествия и получили подробную информацию.

Мадат Гулиев и другие официальные лица посетили пострадавшую в результате инцидента Сабину Шекерову в больнице, получив от врачей информацию о состоянии пациента.

Затем Мадат Гулиев встретился с семьей и родными Мехмана Ахмедова, похороненного в Гаджигабуле, и выразил соболезнования родственникам погибшего.