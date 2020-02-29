Маас считает, что соглашение между США и «Талибаном» стало «знаком надежды»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что соглашение между США и радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) стало «знаком надежды» на запуск политического процесса в Афганистане, передает РИА Новости.

Министр отметил, что теперь «решающим будет продолжение свертывания насилия» со стороны талибов, добавив, что все участники соглашения должны выполнять свои обязательства.

«Нам важно, чтобы переговоры базировались на тех достижениях в области прав человека и верховенства закона, которые Афганистан достиг в прошлые годы», резюмировал Маас.

Напомним, сегодня специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибан» мулла Абдулла Гани Барадар заключили мирноый договор между США и талибами. Документ был подписан в Дохе. Сообщалось, что после церемонии Халилзад и Барадар обменялись рукопожатиями (aif.tu)