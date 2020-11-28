Маас призвал не обострять ситуацию вокруг Ирана после убийства Фахризаде

Германия после убийства иранского учёного Мохсена Фахризаде призвала все стороны отказаться от каких-либо шагов, способных обострить ситуацию в регионе, сообщает TACC, ссылаясь на заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Он отметил, что крайне обеспокоен сообщениями из Ирана об убийстве Фахризаде.

По мнению Мааса, за несколько недель до прихода к власти новой администрации США важно сохранить имеющееся пространство для переговоров с Ираном по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы страны.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили об осуждении террористического акта в Иране и призвали страны к максимальной сдержанности, чтобы избежать эскалации.

Руководитель центра исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб 27 ноября. В Тегеране считают, что к покушению на него могут быть причастны США и Израиль.

Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что смерть Фахризаде не останется без ответа. Он также добавил, что гибель учёного не замедлит развитие атомной отрасли страны (aif.ru)