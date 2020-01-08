Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

«Мы осуждаем ракетный обстрел Ираном иракских военных баз, на которых размещены силы коалиции. Мы призываем Иран воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — приводит МИД ФРГ слова министра.

Он добавил, что Берлин поддерживает контакт со всеми сторонами разворачивающегося конфликта. «Все должны в этой ситуации сохранять благоразумие и сдержанность», — отметил Маас.(РИА Новости)