Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил Иран за атаки на военные базы в Ираке, где размещены американские военные, призвал Тегеран воздерживаться от шагов, ведущих к обострению конфликта.
«Мы осуждаем ракетный обстрел Ираном иракских военных баз, на которых размещены силы коалиции. Мы призываем Иран воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — приводит МИД ФРГ слова министра.
Он добавил, что Берлин поддерживает контакт со всеми сторонами разворачивающегося конфликта. «Все должны в этой ситуации сохранять благоразумие и сдержанность», — отметил Маас.(РИА Новости)
| 2020-01-08T15:35:25+00:00 8 января 2020, 19:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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