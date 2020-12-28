Маас: ФРГ не поменяет отношения к «Северному потоку — 2» после смены администрации США

Германия не поменяет своей позиции относительно проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству RND.

«Нам не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет подразумеваться, что в будущем мы будем делать только так, как хочет Вашингтон», — отметил министр.

По словам Мааса, у Германии и Соединенных Штатов и в дальнейшем будут разногласия по ряду тем, и важно, чтобы оба государства придерживались «общей линии» по основным стратегическим и геополитическим вопросам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон планирует принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2» в ближайшем будущем.(Газета.Ru)